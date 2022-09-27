На «Госуслугах» заработала форма для отсрочки от частичной мобилизации

Форма заработала для сотрудников IT и телеком-компаний.

На «Госуслугах» заработала форма для отсрочки от частичной мобилизации. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщило Минцифры в Telegram-канале.

Форма заработала для сотрудников IT и телеком-компаний.

«Минцифры открыло на „Госуслугах“ сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний», — уточняется в сообщении.

Решение об освобождении от частичной мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируют отправить 29 сентября.