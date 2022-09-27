Минцифры опубликовало список специальностей с отсрочкой от мобилизации

В список вошли 195 специальностей ИТ и связи, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации.

Минцифры опубликовало список специальностей с отсрочкой от мобилизации. Информацию разместили в Telegram-канале ведомства.

В список вошли 195 специальностей ИТ и связи, которые подходят под критерии освобождения от частичной мобилизации. Его составили на основании информации о профильном образовании специалистов ИТ-компаний и операторов связи.

«Перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и в целом комплексно отражает структуру их занятости. ИТ и связь развиваются стремительными темпами, поэтому многие в отрасль приходят из смежных специальностей», — уточнили в ведомстве.

Минцифры опубликовало порядок действий в случае, если повестку уже получили сотрудники ИТ-компаний, телеком-компаний и СМИ.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

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