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Малков поручил усилить безопасность в рязанских образовательных учреждениях

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил усилить безопасность в рязанских образовательных учреждениях. Об этом пишет ИД «Пресса».

Заявление Малков сделал на заседании правительства Рязанской области во вторник, 27 сентября.

Он поручил усилить меры безопасности после трагедии в Ижевске.

«Это касается министерства образования, руководства школ, правоохранительных ведомств. Все, что можно сделать на региональном уровне, должно быть сделано. Все предложения готов оперативно рассмотреть», — заявил губернатор.

Малков отметил, что сначала надо проверить текущее состояние охраны в образовательных учреждениях. В случае жалоб применят соответствующие меры.

Глава региона подчеркнул, что речь идет не только о школах, но и детсадах, вузах, средних специальных заведениях и других социальных учреждениях.

«Что-то можно решить на областном уровне, а что-то — при помощи специалистов и финансирования из федерального округа», — добавил Малков.