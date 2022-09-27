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Малков показал казарму и столовую после жалоб на условия мобилизованных в Сельцах
Малков проверил кровати в казармах, воду в кранах умывальников, столовую, в которой приготовили гречку и компот.

Малков показал казарму и столовую после жалоб на условия мобилизованных в Сельцах. В соцсети «Рязанская область» появилось видео недавнего визита губернатора на учебный полигон в Рыбновском районе, куда начали свозить мобилизованных со всего региона.

Еще до посещения Малковым полигона, в комментариях его Telegram-канала появились жалобы родственников мобилизованных на условия. Например, на то, что мужчин разместили в ангаре без отопления и воды, что они спят на полу, а кормить новоприбывших стали не сразу.

В посте, который появился в соцсетях в понедельник, 26 сентября, Малков не стал оценивать условия мобилизованных. Ограничился глаголами «посмотрел» и «побывал». Акцент был сделан на встречу с призывниками.

Во вторник, 27 сентября, в группе «Рязанская область» опубликовали видео визита Малкова в Сельцы. Там показали пять кадров из казарм и столовой. На них Малков проверил кровати в казармах, воду в кранах умывальников, столовую, в которой приготовили гречку и компот. Одновременно появились и комментарий группы «Рязанская область» на критику, что «мобилизованные граждане, находящиеся в Сельцах, обеспечены питанием и всеми бытовыми условиями».