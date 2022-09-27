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Ипотека без процентов первый год: в Рязани заработала новая ипотечная программа Сбербанка
Ставка в первый год обслуживания кредита составит 0,01% годовых — она доступна только для квартир в проектах ГК «Стройпромсервис».

Для рязанцев стала доступна беспрецедентная программа на покупку жилья — ипотека с «нулевыми» процентами от Сбербанка. Ставка в первый год обслуживания кредита составит 0,01% годовых — она доступна только для квартир в проектах ГК «Стройпромсервис».

Программа действует на выгодных условиях:

  • доступные цены на квартиры в предчистовой отделке от 1,3 млн рублей;
  • в качестве первого взноса можно использовать маткапитал;
  • срок кредита по программе увеличен до 30 лет.

Более подробно ознакомиться с условиями программы и оформить ипотеку можно в офисах ГК «Стройпромсервис».

Официальный сайт: stroy-proms.ruТелеграм-канал: t.me/sps62Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000