Ипотека без процентов первый год: в Рязани заработала новая ипотечная программа Сбербанка
Ставка в первый год обслуживания кредита составит 0,01% годовых — она доступна только для квартир в проектах ГК «Стройпромсервис».
Для рязанцев стала доступна беспрецедентная программа на покупку жилья — ипотека с «нулевыми» процентами от Сбербанка. Ставка в первый год обслуживания кредита составит 0,01% годовых — она доступна только для квартир в проектах ГК «Стройпромсервис».
Программа действует на выгодных условиях:
- доступные цены на квартиры в предчистовой отделке от 1,3 млн рублей;
- в качестве первого взноса можно использовать маткапитал;
- срок кредита по программе увеличен до 30 лет.
Более подробно ознакомиться с условиями программы и оформить ипотеку можно в офисах ГК «Стройпромсервис».
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