Ипотека без процентов первый год: в Рязани заработала новая ипотечная программа Сбербанка

Ставка в первый год обслуживания кредита составит 0,01% годовых — она доступна только для квартир в проектах ГК «Стройпромсервис».

Для рязанцев стала доступна беспрецедентная программа на покупку жилья — ипотека с «нулевыми» процентами от Сбербанка. Ставка в первый год обслуживания кредита составит 0,01% годовых — она доступна только для квартир в проектах ГК «Стройпромсервис».

Программа действует на выгодных условиях:

доступные цены на квартиры в предчистовой отделке от 1,3 млн рублей;

в качестве первого взноса можно использовать маткапитал;

срок кредита по программе увеличен до 30 лет.

Более подробно ознакомиться с условиями программы и оформить ипотеку можно в офисах ГК «Стройпромсервис».