Жильцы аварийного дома на улице Колхозной в Рязани сообщили, что зимой могут остаться без отопления
В Рязани жильцы аварийного дома на улице Колхозной сообщили, что могут зимой остаться без отопления. Об этом пишет «Областная рязанская газета».
Летом жители дома обращались в администрацию и просили помочь подготовить дом к отопительном сезону.
По данным издания, мэр Елена Сорокина отказалась встречаться с ними и поручила сделать это своему заместителю Михаилу Ромодину.
«Личные приемы зам мэра проводит в первый и четвертый четверги месяца. То есть следующий прием будет не ранее 6 октября. И какой будет результат этого приема, неизвестно», — отметили в сообщении.
Рязанцы обеспокоены тем, что останутся зимой без отопления.