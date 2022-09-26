Жильцы аварийного дома на улице Колхозной в Рязани сообщили, что зимой могут остаться без отопления

В Рязани жильцы аварийного дома на улице Колхозной сообщили, что могут зимой остаться без отопления. Об этом пишет «Областная рязанская газета».

Летом жители дома обращались в администрацию и просили помочь подготовить дом к отопительном сезону.

По данным издания, мэр Елена Сорокина отказалась встречаться с ними и поручила сделать это своему заместителю Михаилу Ромодину.

«Личные приемы зам мэра проводит в первый и четвертый четверги месяца. То есть следующий прием будет не ранее 6 октября. И какой будет результат этого приема, неизвестно», — отметили в сообщении.

Рязанцы обеспокоены тем, что останутся зимой без отопления.