Жена бывшего губернатора Рязанской области устроилась в ВШЭ

Информация о назначении Оксаны Любимовой появилась на сайте вуза.

Жена бывшего губернатора Рязанской области Оксана Любимова перешла на работу в Высшую школу экономики. Информация появилась на сайте вуза .

Любимова стала старшим преподавателем в Департаменте операционного менеджмента и логистики Высшей школы бизнеса. Она преподает дисциплину «Операционный менеджмент и управление процессами».

Ранее она работала в Корпорации развития Рязанской области. Также она руководила региональным центром компетенций в сфере производительности труда.