В Забайкальском крае мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В Забайкальском крае задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого управления следкома.

По версии следователей, в начале сентября житель Акшинского района, «пользуясь физическим превосходством», изнасиловал ребенка. В публикации указано, что девочка рассказала родителям о произошедшем через несколько дней.

Мужчину 1991 года рождения задержали. Ему предъявили обвинение в совершении преступления. «Назначены судебные экспертизы, допрошены фигуранты дела. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.