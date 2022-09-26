В Спасском районе в ДТП с грузовиком погибла женщина
Авария случилась на федеральной трассе М-5 «Урал».
В Спасском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщило региональное
Авария произошла в субботу, 24 сентября, примерно в 8:50, на 246 километре трассы М-5 «Урал».
По предварительным данным, 43-летний мужчина на Lada Granta врезался в грузовик «ГАЗон», за рулем которого был 38-летний житель Пензы.
В результате аварии погибла 41-летняя пассажирка Lada. Водитель легковушки получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Проводится проверка.