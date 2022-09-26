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В рязанском Лесопарке установят детскую и спортивную площадки за 16,5 млн рублей
Работы планируют выполнить до 19 октября 2022 года.

В рязанском Лесопарке установят детскую и спортивную площадки за 16,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства города выделило 16 млн 488 тыс рублей. Подрядчик установит брусья тройные гнутые, наклонную скамью для пресса, турник воркаут, турник с кольцами, информационный щит, игровой комплекс, восемь скамеек со спинкой и столько же урн.

Также проведут валку и спил веток деревьев, корчевку кустарников, мелколесья и 42 пней. Кроме того, планируется демонтаж моста через речку Дунайчик, устройство двух колодцев и укладка тротуарной плитки.

Работы планируют выполнить до 19 октября 2022 года.