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В Рязани полицейские задержали пьяного водителя «Лады»
На мужчину завели административное дело.

В Рязани полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел на Народном бульваре.

Патрульные обратили внимание на машину Lada. Они заметили, что автомобиль неуверенно двигался по дороге.

Машину остановили. Ей управлял 26-летний рязанец. Патрульные заметили у него признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и невнятную речь. Приехавшие инспекторы ГИБДД подтвердили это.

Мужчину отстранили от вождения. На него завели административное дело.