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В Рязани 45-летний мужчина угнал у бывшей супруги иномарку
Подробности задержания привела пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские задержали мужчину, угнавшего автомобиль у бывшей супруги. Подробности задержания в понедельник, 26 сентября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Рязанка обратилась в полицию с заявлением, что у нее пропал с припаркованного места автомобиль Renault Sandero в период с 3.00 до 8.30 утра. Оперативники записали марку, цвет и номера автомобиля, и разослали ориентировку на розыск.

Подходящий по приметам автомобиль заметили по улице Есенина примерно в 10.15. За рулем транспортного средства находился 45-летний рязанец. Мужчину доставили в отдел, автомобиль изъяли.

На допросе рязанец признался, что автомобиль принадлежит его бывшей жены. Вечером он решил, что имеет право взять автомобиль бывшей возлюбленной и поехал кататься по городу. Далее он остался сидеть в салоне, где его и задержали полицейские.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.