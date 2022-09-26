В России предложили расширить набор критериев для приобретения оружия

Право на гражданское оружие должны иметь специально обученные, психически здоровые и добропорядочные граждане, считает омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.

В России предложили расширить набор критериев для приобретения оружия. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале .

По ее словам, право на гражданское оружие должны иметь специально обученные, психически здоровые и добропорядочные граждане.

«Однако необходимо расширить и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений. Право на гражданское оружие должно быть только у специально обученных, психически здоровых и добропорядочных граждан», — написала Москалькова.

Она добавила, что в России также необходимо установить более скрупулезный контроль за работой подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Напомним, в Ижевске мужчина устроил стрельбу в школе № 88. Нападавший находился на учете в психоневрологическом диспансере.