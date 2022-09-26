В Калининградской области мужчину задержали за попытку поджога военкомата
Инцидент произошел в городе Черняховск.
В Калининградской области мужчину задержали за попытку поджога военкомата. Об этом сообщило
Инцидент случился в Черняховске.
По данным Telegram-канала «Новый Черняховск», мужчина бросил в здание военкомата зажигательную смесь. Загорелась стена здания. Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Пострадавших нет.
«Поджигатель таблички на военкомате в Черняховске задержан сотрудниками МВД по горячим следам и уже дает признательные показания», — рассказал Лысков. Отмечается, что подозреваемый горожанин состоит на учете в психоневрологическом диспансере.