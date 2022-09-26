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В Иркутской области мужчина стрелял в начальника городского военкомата
По информации источника, 25-летний подозреваемый выстрелил шесть раз.

В Иркутской области мужчина стрелял в начальника городского военкомата. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в городе Усть-Илимск.

По информации источника, трагедия случилась около 13:00 по местному времени. 25-летний мужчина шесть раз выстрелил в начальника городского военкомата Александра Елисеева.

Подозреваемого задержали. Начальник военкомата находится в больнице в тяжелом состоянии. Он получил шесть ранений в грудь.

Фото и видео: Mash