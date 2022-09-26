В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста

Ранее сенатор Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу всем, кто попадает под призывной возраст. Также он предложил повысить штраф за уклонение от получения повестки с трех тысяч до 50 тысяч рублей, либо ввести уголовную ответственность.

В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил депутат Евгений Попов, передали РИА Новости.

Ранее сенатор Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу всем, кто попадает под призывной возраст. Также он предложил повысить штраф за уклонение от получения повестки с трех тысяч до 50 тысяч рублей, либо ввести уголовную ответственность.

В свою очередь Евгений Попов не оценил предложение. По его словам, общество и так обеспокоено, а закрытие границ только повысит тревожность среди населения.

«Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах. В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно», — сказал Попов.

Депутат также добавил, что надеется на скорое завершение всех мобилизационных мероприятий.