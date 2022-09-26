Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
10°
Втр, 27
11°
Срд, 28
11°
ЦБ USD 58 -0.1 27/09
ЦБ EUR 55.93 -0.55 27/09
Нал. USD 63.6 / 59.93 26/09 16:25
Нал. EUR 62.6 / 58.25 26/09 16:25
Новости
Публикации
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
1 час назад
133
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
3 407
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
4 972
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
11 853
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста
Ранее сенатор Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу всем, кто попадает под призывной возраст. Также он предложил повысить штраф за уклонение от получения повестки с трех тысяч до 50 тысяч рублей, либо ввести уголовную ответственность.

В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил депутат Евгений Попов, передали РИА Новости.

Ранее сенатор Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу всем, кто попадает под призывной возраст. Также он предложил повысить штраф за уклонение от получения повестки с трех тысяч до 50 тысяч рублей, либо ввести уголовную ответственность.

В свою очередь Евгений Попов не оценил предложение. По его словам, общество и так обеспокоено, а закрытие границ только повысит тревожность среди населения.

«Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах. В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно», — сказал Попов.

Депутат также добавил, что надеется на скорое завершение всех мобилизационных мероприятий.