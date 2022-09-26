В Госдуме раскритиковали идею закрыть границу для людей призывного возраста. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил депутат Евгений Попов,
Ранее сенатор Сергей Цеков предложил запретить выезд за границу всем, кто попадает под призывной возраст. Также он предложил повысить штраф за уклонение от получения повестки с трех тысяч до 50 тысяч рублей, либо ввести уголовную ответственность.
В свою очередь Евгений Попов не оценил предложение. По его словам, общество и так обеспокоено, а закрытие границ только повысит тревожность среди населения.
«Не надо повышать тревожность в и без того обеспокоенном обществе. Как мы видим, мобилизационные мероприятия во многих регионах уже завершены. Мы очень надеемся, что в ближайшее время будут устранены те недочеты и неправомерные действия, которые позволяют себе военкомы на местах. В связи с этим считаю излишними призывы к закрытию границ, более того, считаю их вредными. Наши люди имеют право передвигаться так, как им угодно», — сказал Попов.
Депутат также добавил, что надеется на скорое завершение всех мобилизационных мероприятий.