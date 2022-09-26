В ДТП в Касимовском районе погиб пенсионер

Авария произошла в субботу, 24 сентября, примерно в 21:04, на 16 километре трассы «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов».

В ДТП в Касимовском районе погиб пенсионер. Об этом сообщили в региональном управлении МВД .

Авария произошла в субботу, 24 сентября, примерно в 21:04, на 16 километре трассы «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов».

По предварительной информации, 62-летний житель села Гиблицы на Lada Kalina не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево.

В результате аварии водитель умер от полученных травм. Проводится проверка.