Умер рязанский воздухоплаватель Лев Маврин
Он был одним из основателей и идейных вдохновителей фестиваля «Небо России».
Умер рязанский воздухоплаватель Лев Маврин. Об этом сообщили в группе
«Коллектив Рязанского музея путешественников выражает соболезнования по поводу кончины великого воздухоплавателя Льва Борисовича Маврина», — указано в публикации.
Маврин был одним из основателей и идейных вдохновителей фестиваля «Небо России», ставшего первым подобным в России. В 2022 году воздухоплавателю исполнилось 70 лет.