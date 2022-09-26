Умер рязанский воздухоплаватель Лев Маврин

Он был одним из основателей и идейных вдохновителей фестиваля «Небо России».

Умер рязанский воздухоплаватель Лев Маврин. Об этом сообщили в группе Рязанского музея путешественников .

«Коллектив Рязанского музея путешественников выражает соболезнования по поводу кончины великого воздухоплавателя Льва Борисовича Маврина», — указано в публикации.

Маврин был одним из основателей и идейных вдохновителей фестиваля «Небо России», ставшего первым подобным в России. В 2022 году воздухоплавателю исполнилось 70 лет.