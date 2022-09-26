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Тумчанина осудят за убийство брата
Трагедия случилась в мае 2022 года.

Тумчанина осудят за убийство единоутробного брата. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Инцидент произошел в мае 2022 года.

23 мая в полицию обратилась жительница Клепиковского района — она заявила о безвестном исчезновении родственника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в ночь на 2 мая пропавший и его единоутробный брат поссорились на фоне алкогольного опьянения. Во время конфликта обвиняемый нанес старшему родственнику несколько ударов клинком топора — от них потерпевший умер на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый закопал труп на территории домовладения.

Следствие собрало доказательственную базу. Обвинительное заключение направлено в суд.