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Рязанская «Новая газета» нашла фирму, которую связывают с саратовскими подчиненными Малкова
В публикации речь шла об ООО «Петропак»

Рязанская «Новая газета» нашла фирму, с которой связывают бывших подчиненных губернатора Рязанской области Павла Малкова. Информация появилась на сайте издания.

По данным портала, речь идет об ООО «Петропак». Основным видом деятельности является выращивание овец и коз.

В разные годы учредителями компании были Кристина Бранова (однофамилица вице-губернатора региона), Максим Туркин (директор ГКУ «Транспортно-хозяйственный комплекс правительства Рязанской области»). На данный момент владельцем фирмы числится Елена Выскребенцева — ее связывают с новым главой Фонда социального развития региона.

Напомним, бывшие сотрудники саратовского правительства Артем Бранов и Александр Выскребенцев перешли на работу в Рязанскую область после назначения Павла Малкова врио губернатора.