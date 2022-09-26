Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч

Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч рублей. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

«Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Также участники СВО получат статус «Ветерана боевых действий».

Кроме того, по решению глав субъектов также вводятся дополнительные стимулирующие выплаты.