Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
10°
Срд, 28
12°
Чтв, 29
14°
ЦБ USD 58 -0.1 27/09
ЦБ EUR 55.93 -0.55 27/09
Нал. USD 63.61 / 67.2 26/09 16:50
Нал. EUR 63.61 / 67.2 26/09 16:50
Новости
Публикации
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
Вчера 18:43
7 209
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
Вчера 15:42
431
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
3 688
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
5 181
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч

Призванные по частичной мобилизации будут получать не менее 195 тысяч рублей. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

«Денежное содержание военнослужащего, участвующего в СВО, составляет не менее 195 000 рублей в месяц. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих надбавок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие, призванные по мобилизации, имеют льготы, предусмотренные для военнослужащих по контракту. Также участники СВО получат статус «Ветерана боевых действий».

Кроме того, по решению глав субъектов также вводятся дополнительные стимулирующие выплаты.