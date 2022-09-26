Песков: устроивший стрельбу в ижевской школе принадлежал к неофашистской организации

Он также добавил, что президент Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в школе и соболезнует всем тем, кто потерял близких в этой трагедии.

Устроивший стрельбу в ижевской школе принадлежал к неофашистской организации. Об этом в понедельник, 26 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщается в Telegram-канале Shot.

Он также добавил, что президент Владимир Путин скорбит в связи с гибелью людей в школе и соболезнует всем тем, кто потерял близких в этой трагедии.

«Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей в школе, где произошел теракт. Совершен он лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации. Путин уже провел телефонные переговоры с главой Удмуртии, министром здравоохранения, образования, который вылетел уже в Ижевск. Даны поручения, отправлены самолеты МЧС в Ижевск с группами врачей, психологами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы. Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял близких в этой трагедии. И желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного теракта», — заявил Песков.

Напомним, стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске в понедельник, 26 сентября. Погибли 13 человек, среди них семеро детей. Ранен 21 человек (среди них 14 детей). Стрелок покончил с собой. Позже следователи установили его личность. При себе у него были два переделанных травматических пистолета.