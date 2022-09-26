Мужа пропавшей рязанки Логунова оставили под стражей

Логунова задержали 30 августа.

Мужа пропавшей рязанки Александра Логунова оставили под стражей. Об этом в Telegram сообщила детектив Екатерина Шумякина.

«Логунов остается под стражей. Сегодня об этом вынесено постановление суда апелляционной инстанции», — говорится в сообщении.

Напомним, Логунова задержали 30 августа. Ему предъявили обвинение в распространении порнографических материалов. 31 августа Басманный районный суд Москвы арестовал мужчину на полтора месяца. Он обжаловал арест. Ранее сообщалось, что Логунова задержали по подозрению в убийстве своей жены Елены Логуновой. Женщина пропала 25 июля 2021 года.