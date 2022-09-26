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Мэр Рязани Елена Сорокина выразила соболезнования родным погибших в ижевской школе
Соответствующий пост в понедельник, 26 сентября, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

Мэр Рязани Елена Сорокина выразила соболезнования родным и близким, чьи родственники погибли в ижевской школе. Соответствующий пост в понедельник, 26 сентября, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

«Сегодня в Ижевске случилась страшная трагедия. На школу № 88 напал вооруженный мужчина, погибли 13 человек, среди них дети, учителя. Более 20 раненых находятся в больницах. Словами не выразить всю боль этой беды. Мои глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии. Сил, стойкости и скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот тяжелый час вся Рязань скорбит вместе с Ижевском», — написала мэр.

Напомним, стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске в понедельник, 26 сентября. Погибли 14 человек, среди них семеро детей. Ранен 21 человек (среди них 14 детей). Стрелок покончил с собой. Позже следователи выяснили, что являлся выпускником этой школы. При себе у него были два переделанных травматических пистолета.