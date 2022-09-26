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Малков выразил соболезнования после стрельбы в ижевской школе
Трагедия произошла в понедельник, 26 сентября.

Губернатор Рязанской области Павел Малков выразил соболезнования после стрельбы в ижевской школе. Пост он опубликовал в Telegram-канале.

«Глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Ижевске. Рязанская область скорбит вместе с вами. Такие вещи не должны происходить никогда и нигде. Дети неприкосновенны», —написал чиновник.

Напомним, стрельба произошла в школе № 88 в Ижевске в понедельник, 26 сентября. Погибли 13 человек, среди них семеро детей. Ранен 21 человек (среди них 14 детей). Стрелок покончил с собой. Позже следователи установили его личность. При себе у него были два переделанных травматических пистолета.