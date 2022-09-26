Малков посетил учебный центр десантного училища в Сельцах

Губернатор побывал в казармах и столовых, посмотрел на условия жизни солдат, а также пообщался с призывниками и военными.

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил учебный центр десантного училища в Сельцах. Об этом он рассказал в Telegram-канале .

Чиновник побывал в казармах и столовых, посмотрел на условия жизни солдат, а также пообщался с призывниками и военными.

Малков отметил, что на встрече было много вопросов, и пообещал ответить на основные из них отдельным постом. «Процесс организации частичной мобилизации достаточно сложный, из-за недостатков баз данных могут возникать ошибки, поэтому прошу рязанцев сообщать о подобных ситуациях. В том числе, на горячую линию 122 — специалисты колл-центра консультируют по любому вопросу о проведении частичной мобилизации», — написал губернатор.

Также глава региона поручил министру здравоохранения помочь с организацией медосмотра будущих солдат, а также выделить оборудование и врачей.

Малков отметил, что в центре работают сотрудники банков, они консультируют призывников по всем вопросам. «Переговорил с ними — стараются индивидуально разобрать ситуацию каждого бойца», — написал губернатор.