Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
10°
Втр, 27
11°
Срд, 28
11°
ЦБ USD 58 -0.1 27/09
ЦБ EUR 55.93 -0.55 27/09
Нал. USD 63.6 / 59.93 26/09 16:25
Нал. EUR 62.6 / 58.25 26/09 16:25
Новости
Публикации
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
1 час назад
133
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
24 сентября 15:06
3 407
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
4 972
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
11 853
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Малков посетил учебный центр десантного училища в Сельцах
Губернатор побывал в казармах и столовых, посмотрел на условия жизни солдат, а также пообщался с призывниками и военными.

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил учебный центр десантного училища в Сельцах. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Чиновник побывал в казармах и столовых, посмотрел на условия жизни солдат, а также пообщался с призывниками и военными.

Малков отметил, что на встрече было много вопросов, и пообещал ответить на основные из них отдельным постом. «Процесс организации частичной мобилизации достаточно сложный, из-за недостатков баз данных могут возникать ошибки, поэтому прошу рязанцев сообщать о подобных ситуациях. В том числе, на горячую линию 122 — специалисты колл-центра консультируют по любому вопросу о проведении частичной мобилизации», — написал губернатор.

Также глава региона поручил министру здравоохранения помочь с организацией медосмотра будущих солдат, а также выделить оборудование и врачей.

Малков отметил, что в центре работают сотрудники банков, они консультируют призывников по всем вопросам. «Переговорил с ними — стараются индивидуально разобрать ситуацию каждого бойца», — написал губернатор.