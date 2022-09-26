Голикова заявила, что мобилизованные получат статус военнослужащих и все гарантии

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что работники, призванные по частичной мобилизации, получат статус военнослужащих и все гарантии. Об этом передает РИА Новости .

Голикова отметила, что работники, призванные по мобилизации получат все гарантии, которые есть у военнослужащих по контракту. Также она сообщила, что любые договоры и служебные контракты с мобилизованными подлежат приостановлению и не прекращаются.

Постановление правительства распространяется на работников и госслужащих, начиная с 21 сентября. Работникам должны быть произведены все выплаты, причитающиеся на этот момент, добавила Голикова.