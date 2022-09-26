Глава Крыма заявил, что на Украине скоро начнется контртеррористическая операция

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после референдума и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России специальная военная операция перейдет в разряд контртеррористической. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, получение нового статуса для освобожденных территорий «положит конец неопределенности».

«Они станут полноценными субъектами Российской Федерации. А мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях. Мы и раньше бились за своих людей. Теперь будем сражаться за свою землю», — написал глава Крыма.

Напомним, референдум по вхождению в состав республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России продлится до 27 сентября.