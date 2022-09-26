Число погибших в трагедии в Ижевске выросло до 17 человек

Число погибших в трагедии в Ижевске выросло до 17 человек. Об этом сообщил сайт главы Удмуртии со ссылкой на данные Следственного комитета.

Утром в понедельник, 26 сентября, в Ижевске в школе № 88 мужчина открыл стрельбу, а затем покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, преступник был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны.

Нападавший был на учете в психдиспансере, у него был диагноз «шизофрения».

Позже следователи выяснили, что мужчина являлся выпускником этой школы.

Ранее появилось фото стрелка.