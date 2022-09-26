11 рязанских улиц 26 сентября остались без холодной воды
Причина — ремонтные работы на водопроводе.
В понедельник, 26 сентября, 11 рязанских улиц остались без холодной воды. Объявление опубликовали на сайте
До 17:00 без воды останутся:
- ул. Дружная, дома №№ 11а, 11б, 13а;
- ул. Качевская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2, 22а, 30, 32, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 34, 36 корпус 1, 36;
- ул. Поселковая, дома №№ 14, 14а, 1а, 3а, 5 корпус 1, 5, 6 (ДШИ № 3), 7, 7а (Городская поликлиника № 12), 6а, 8;
- ул. Предзаводская, дома №№ 1/11, 10, 10а, 13 (Детский сад № 152), 2/9, 4/10, 6а, 7 (Библиотека-филиал № 10), 8, 3/12 (баня);
- улица Новаторов, дома №№ 19 корпус 1, 19 корпус 2, 19 корпус 3, 21 (Школа № 60/61);
- улица Большая, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 9;
- улица Полевая (Шереметьево-Песочня), дома №№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Старое Село, дома №№ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3 (ДШИ № 7), 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корпус 1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6а, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корпус 1,78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 (автосервис);
- улица 7-й район, дома №№ 2, 3, 4, 43, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 51, 52 корпус 1, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64;
- улица 8-й район, дома №№ 135, 136, 137, 140а.
До 17:50 — дома №№1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16 корпус 1, 16, 17, 18, 19, 2 корпус 1, 2 корпус 2, 2, 20, 20а, 20б, 22, 24, 24а, 26, 27, 28, 3 корпус 1, 30, 32, 34, 36 корпус 1, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58 (Библиотека-филиал № 5), 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70 корпус 1, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 84, 86, 88, 9 корпус 1, 9 по улице Шаповская.
Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.