Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ярославской области

В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 25 сентября около 20:50 на трассе М8 в Ярославском районе. По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения на Hyundai Tucson выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Mercedes. За рулем последнего был мужчина 1965 года рождения.

В ДТП погибли водитель Hyundai, а также пассажиры внедорожника — женщина 1979 года рождения, мальчик 2008 года рождения, девочка 2014 года рождения.

Обстоятельства произошедшего уточняются.