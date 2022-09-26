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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ярославской области

В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 25 сентября около 20:50 на трассе М8 в Ярославском районе. По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения на Hyundai Tucson выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком Mercedes. За рулем последнего был мужчина 1965 года рождения.

В ДТП погибли водитель Hyundai, а также пассажиры внедорожника — женщина 1979 года рождения, мальчик 2008 года рождения, девочка 2014 года рождения.

Обстоятельства произошедшего уточняются.