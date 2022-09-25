Выяснилась причина убийства отцом своей дочери в Москве

В Москве на Студенческой улице 49-летний мужчина застрелил приемную дочь и совершил самоубийство. Не так давно он угрожал ей, требуя переписать квартиру на него, сообщает «МК».

В Москве на Студенческой улице 49-летний мужчина застрелил приемную дочь и совершил самоубийство. Не так давно он угрожал ей, требуя переписать квартиру на него, сообщает «МК».

Трагедия произошла около 9:00. Врач-косметолог вышла из дома и собиралась выезжать на работу на своем автомобиле, но ее остановил отец с ружьем. Он выстрелил в жертву, а потом совершил самоубийство. Преступление из окна дома видел родственник.

Погибшая была приемной дочерью мужчины — бизнесмена и профессионального охотника. Они с супругой воспитывали ее с 5-летнего возраста. Шесть лет назад супруги развелись. Также известно, что мужчина попал в аварию и получил тяжелую травму головы и перелом позвоночника. После этого у него в голове выросли кисты, которые могли повлиять на состояние. Развод произошел в том числе из-за чрезмерного увлечения мужчины охотой.

Разведенная пара жила в соседних домах на Студенческой улице. Полтора месяц назад мужчина внезапно прекратил выходить на связь, родственники подали заявление о розыске.

Однако в середине сентября он объявился и начал угрожать приемной дочери. Он пришел к ней на работу и потребовал переписать недвижимость, иначе «решит вопрос кардинально».

Дочь написала заявление в полицию, 22 сентября правоохранители нашли бизнесмена в квартире на Студенческой, дверь которой пришлось взломать. На столе лежали многочисленные медицинские документы, в квартире нашли оружие. При этом мужчина вел себя адекватно. Преступление он совершил спустя три дня.

Напомним, утром в воскресенье, 25 сентября, возле одного из жилых домов на западе Москвы местные жители обнаружили тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Мужчина застрелил дочь, а после совершил самоубийство.

Очевидец рассказал о преступлении.