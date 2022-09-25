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Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали, как нашлась 85-летняя рязанка
Пропавшую 23 сентября 85-летняя Раиса Джумаева нашли живой. О том, как разыскали женщину, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

Пропавшую 23 сентября 85-летняя Раиса Джумаева нашли живой. О том, как разыскали женщину, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

Пенсионерка уже пропадала в феврале, тогда ее благополучно нашли. В этот раз была непогода, добровольцы искали женщину под дождем.

«Страшно было представить, что будет с нашей бабушкой, если не найдем ее в короткие сроки. Мы знали уже по опыту, что Раиса Степановна будет стремиться домой, чего бы ей это не стоило», — написали волонтеры.

Поиск завершился через три часа с момента его начала. Найденную женщину доставили домой и передали родным.