Волонтеры «ЛизаАлерт» рассказали, как нашлась 85-летняя рязанка
Пропавшую 23 сентября 85-летняя Раиса Джумаева нашли живой. О том, как разыскали женщину, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».
Пропавшую 23 сентября 85-летняя Раиса Джумаева нашли живой. О том, как разыскали женщину, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт»
Пенсионерка уже пропадала в феврале, тогда ее благополучно нашли. В этот раз была непогода, добровольцы искали женщину под дождем.
«Страшно было представить, что будет с нашей бабушкой, если не найдем ее в короткие сроки. Мы знали уже по опыту, что Раиса Степановна будет стремиться домой, чего бы ей это не стоило», — написали волонтеры.
Поиск завершился через три часа с момента его начала. Найденную женщину доставили домой и передали родным.