В Якутске во время женского обряда провожания военных прошли задержания
В Якутске на площади Орджоникидзе в воскресенье, 25 сентября, собрались около 400 человек. Женщины водили хороводы — обряд благословления матерей на возвращение живыми мужей и сыновей. Фото и видео опубликованы в соцсетях.
В Якутске на площади Орджоникидзе в воскресенье, 25 сентября, собрались около 400 человек. Женщины водили хороводы — обряд благословления матерей на возвращение живыми мужей и сыновей. Фото и видео опубликованы в соцсетях и местных СМИ.
Ранее анонсировала осуохай руководитель Общественной палаты республики Анжелика Андреева. Однако полиция разогнала ритуальное действие, приняв его за антивоенный митинг. Часть женщин задержали.
Также выяснилось, что в процессе обряд действительно частично превратился в антивоенный митинг, пишет