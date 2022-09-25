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В Якутске во время женского обряда провожания военных прошли задержания
В Якутске на площади Орджоникидзе в воскресенье, 25 сентября, собрались около 400 человек. Женщины водили хороводы — обряд благословления матерей на возвращение живыми мужей и сыновей. Фото и видео опубликованы в соцсетях.

В Якутске на площади Орджоникидзе в воскресенье, 25 сентября, собрались около 400 человек. Женщины водили хороводы — обряд благословления матерей на возвращение живыми мужей и сыновей. Фото и видео опубликованы в соцсетях и местных СМИ.

Ранее анонсировала осуохай руководитель Общественной палаты республики Анжелика Андреева. Однако полиция разогнала ритуальное действие, приняв его за антивоенный митинг. Часть женщин задержали.

Также выяснилось, что в процессе обряд действительно частично превратился в антивоенный митинг, пишет Baza. Некоторые женщины пришли с плакатами и требованиями вернуть мужчин после мобилизации.