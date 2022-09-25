В Петербурге выпал из окна и разбился 17-летний рязанец

Тело 17-летнего учащегося местного вуза нашли под окнами здания. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Студент родом из Рязанской области выпал из окна общежития на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Тело 17-летнего учащегося местного вуза нашли под окнами здания. Об этом сообщает « МК в Питере » со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение о падении человека с высоты поступило в полицию около 11:00 в субботу, 24 сентября.

Известно, что первокурсник из Рязанской области воспитывался в полной и благополучной семье.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося.