В Клепиковском районе в аварии пострадала 63-летняя женщина

В пятницу, 23 сентября, в 18:50 в районе поселка Болонь Клепиковского района, произошло ДТП. На 457-м километре дороги «Золотое кольцо России» столкнулись две легковушки, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 23 сентября, в 18:50 в районе поселка Болонь Клепиковского района, произошло ДТП. На 457-м километре дороги «Золотое кольцо России» столкнулись две легковушки, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat. В аварии пострадала пассажирка первой легковушки. В итоге 63-летняя женщина с травмами обращалась в районную больницу.

После случившегося проводится проверка.