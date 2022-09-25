В Клепиковском районе в аварии пострадала 63-летняя женщина
В пятницу, 23 сентября, в 18:50 в районе поселка Болонь Клепиковского района, произошло ДТП. На 457-м километре дороги «Золотое кольцо России» столкнулись две легковушки, сообщается на сайте ИД «Пресса».
В пятницу, 23 сентября, в 18:50 в районе поселка Болонь Клепиковского района, произошло ДТП. На 457-м километре дороги «Золотое кольцо России» столкнулись две легковушки, сообщается на сайте
По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat. В аварии пострадала пассажирка первой легковушки. В итоге 63-летняя женщина с травмами обращалась в районную больницу.
После случившегося проводится проверка.