Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
Пнд, 26
10°
Втр, 27
13°
ЦБ USD 58.1 -1.73 24/09
ЦБ EUR 56.48 -2.46 24/09
Нал. USD 63.02 / 66.5 24/09 08:02
Нал. EUR 63.02 / 66.5 24/09 08:02
Новости
Публикации
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
Вчера 15:06
2 013
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
4 260
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
11 196
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
12 895
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Клепиковском районе в аварии пострадала 63-летняя женщина
В пятницу, 23 сентября, в 18:50 в районе поселка Болонь Клепиковского района, произошло ДТП. На 457-м километре дороги «Золотое кольцо России» столкнулись две легковушки, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 23 сентября, в 18:50 в районе поселка Болонь Клепиковского района, произошло ДТП. На 457-м километре дороги «Золотое кольцо России» столкнулись две легковушки, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Passat. В аварии пострадала пассажирка первой легковушки. В итоге 63-летняя женщина с травмами обращалась в районную больницу.

После случившегося проводится проверка.