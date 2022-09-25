В Казахстане задержали троих россиян за незаконное пересечение границы
Погранслужба Казахстана задержала троих незаконно пересекших границу россиян. Данные об этом появились на сайте Комитета национальной безопасности республики в воскресенье, 25 сентября.
Погранслужба Казахстана задержала троих незаконно пересекших границу россиян. Данные об этом появились на
Сообщается, что россияне незаконно перешли границу в Костанайской области. Они пояснили, что хотели избежать частичной мобилизации, объявленной в России. Мужчины пошли в обход действующего пункта пропуска.
Задержанных передадут российской стороне после беседы.
Напомним, накануне на выезде из России в Грузию образовалась очередь из 2,3 тысяч легковых автомобилей.