В Белгородской области 75 мобилизованных по ошибке вернутся обратно

В Белгородской области 75 призванных по ошибке мужчин вернутся домой. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области 75 призванных по ошибке мужчин вернутся домой. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом. Результат: уже смогли помочь 75 жителям области. И при полном понимании и содействии военкомата», — пояснил глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди них оказались в том числе студенты и представителях важных для экономики и региона профессий. Гладков написал также, что контролирует ситуацию.

Ранее несколько губернаторов раскритиковали работу военкоматов из-за отбора резервистов, которые не подходят под критерии, прописанные Минобороны.

Напомним, в России президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Призовут в общем 300 тысяч резервистов. Минобороны разъяснило, кто войдет в этот состав.

Вопросы по мобилизации можно задать по номеру горячей линии 122. Также работает телеграм-бот «Мобилизация. Рязанская область».