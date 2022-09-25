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Рязанцы после наступления темноты смогут увидеть Юпитер
Великое противостояние Юпитера ожидается ночью 26 сентября. Об этом сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Великое противостояние Юпитера ожидается ночью 26 сентября. Об этом сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

По словам астрономов, погода в регионе, скорее всего, не позволит наблюдать планету в сам день противостояния, но наилучшие условия его видимости уже начались и продолжатся еще примерно месяц.

«Кроме того, сейчас Юпитер будет виден все раньше и раньше, потому что после противостояния он начнет восходить еще до захода Солнца, и будет виден сразу после наступления темноты — осенью в восточной стороне неба, зимой в южной и юго-западной. А Солнце, в свою очередь, сейчас будет заходить все раньше и раньше, так что, возвращаясь домой с работы или учебы, поищите на небе ярчайшую звезду, которую даже в городе невозможно не заметить и можно даже принять за далекий фонарь! Это и будет Царь планет», — говорится в посте.