Референдумы по вхождению ДНР и ЛНР в состав России признали состоявшимся

Референдумы по вхождению Луганской и Донецкой Народных Республик в состав Российской Федерации признали состоявшимися, так как проголосовали более 50% избирателей. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

Референдумы по вхождению Луганской и Донецкой Народных Республик в состав Российской Федерации признали состоявшимися, так как проголосовали более 50% избирателей. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК ЛНР Елену Кравченко.

«На всей территории Луганской Народной Республики отмечается высокая явка. На третий день голосования приняло участие более 50% участников референдума. Таким образом, референдум считается состоявшимся», — прокомментировала Кравченко.

На 23 сентября в ЛНР в списках для голосования значились 1 360 768 участников референдума. Явка по итогам третьего дня составила 76,09%. По спискам избирателей по республике получили 1 млн 35 422 бюллетеня.

Явка на референдуме в ДНР также превысила 50%. Об этом сообщил глава Общественной палаты республики Александр Кофман. Он отметил, что, таким образом, референдум можно признать состоявшимся.