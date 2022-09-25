Малков напомнил рязанцам о способах задать вопросы о частичной мобилизации

Губернатор Рязанской области Павел Малков напомнил жителям о каналах, где можно получить информацию о частичной мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор Рязанской области Павел Малков напомнил жителям о каналах, где можно получить информацию о частичной мобилизации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вижу, что у жителей появляется много вопросов. За разъяснениями можно обратиться на горячую линию 122. Специалисты кол-центра проконсультируют и помогут разобраться во всех нюансах», — написал губернатор.

Также Малков добавил, что в Telegram запущен бот « Мобилизация. Рязанская область ». Он предоставляет информацию по порядку призыва, прохождения службы, о мерах поддержки для мобилизованных и их семей и по другим вопросам.

«Напоминаю, что ситуация сейчас непростая и нельзя доверять непроверенным сведениям. Пользуйтесь только верифицированными источниками информации», — подытожил глава региона.