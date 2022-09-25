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Глава СПЧ предложил повысить призывной возраст натурализованных граждан до 45-50 лет
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст тех, кто получил российское гражданство, до 45-50 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст тех, кто получил российское гражданство, до 45-50 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

«Одна из часто звучащих претензий касается трудовых мигрантов и иных граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство. Согласно действующему законодательству, если они старше 27 лет, то они не подлежат призыву на военную службу, а, следовательно, не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас», — написал Фадеев.

По его словам, защищать Отечество гражданин должен без различий между теми, кто получил гражданство от рождения, и теми, кто был натурализован. Поэтому Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет. Однако добавил, что речь не идет о немедленной мобилизации.

Он отметил, что в ближайшее время могут пройти консультации по этому вопросу с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, а также с главным правовым управлением Минобороны.