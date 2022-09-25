Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
Пнд, 26
10°
Втр, 27
14°
ЦБ USD 58.1 -1.73 24/09
ЦБ EUR 56.48 -2.46 24/09
Нал. USD 63.02 / 66.5 24/09 08:02
Нал. EUR 63.02 / 66.5 24/09 08:02
Новости
Публикации
Как в рязанских школах будет работать запрет мобильных телефонов на ур...
С 1 сентября 2022 года Минпросвещения России запретило...
Вчера 15:06
2 542
Загадай любовь: эксклюзив young-adult от Аси Лавринович в «Читай-город...
20 сентября 10:50
4 445
Рязанскому мобильному приложению жителя Абонент+ исполнился один год
8 сентября 11:00
11 370
Как выглядит маршрут от ЦПКиО до рязанского Лесопарка
Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому м...
7 сентября 11:27
13 072
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Еще два района Рязанской области проводили мобилизованных
В воскресенье, 25 сентября, утром возле здания администрации провожали мобилизованных мужчин из Захаровского района. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В воскресенье, 25 сентября, утром возле здания администрации провожали мобилизованных мужчин из Захаровского района. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

На двух школьных автобусах 37 человек поехали в учебный центр. Сотрудники районной администрации дали каждому мужчине продуктовый набор.

Попавшие под частичную мобилизацию жители Сараевского района два дня прибывали на пункт отправки в Сараях. Их провожали близкие, родственники и друзья.

«Со мной сегодня здесь тетя, любимая девушка и другие родственники. Я недавно только отслужил срочную службу, военная специальность у меня механик-водитель БМП. Думаю, что мои опыт и знания сейчас пригодятся», — рассказал Михаил Кудишин.

Напомним, в Сасовском районе явка в военкомат составила почти 100%. Об этом сообщил военком по Сасово, Сасовскому и Пителинскому районам Анатолий Котельников.

В Рыбновском районе собрали вторую группу мобилизованных. В Шацке отправили третью партию мобилизованных.

Скопинский военкомат также отправил группу мужчин, призванных по мобилизации.

В России президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Призовут в общем 300 тысяч резервистов. Минобороны разъяснило, кто войдет в этот состав.

Вопросы по мобилизации можно задать по номеру горячей линии 122. Также работает телеграм-бот «Мобилизация. Рязанская область».