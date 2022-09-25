Еще два района Рязанской области проводили мобилизованных

В воскресенье, 25 сентября, утром возле здания администрации провожали мобилизованных мужчин из Захаровского района. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В воскресенье, 25 сентября, утром возле здания администрации провожали мобилизованных мужчин из Захаровского района. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

На двух школьных автобусах 37 человек поехали в учебный центр. Сотрудники районной администрации дали каждому мужчине продуктовый набор.

Попавшие под частичную мобилизацию жители Сараевского района два дня прибывали на пункт отправки в Сараях. Их провожали близкие, родственники и друзья.

«Со мной сегодня здесь тетя, любимая девушка и другие родственники. Я недавно только отслужил срочную службу, военная специальность у меня механик-водитель БМП. Думаю, что мои опыт и знания сейчас пригодятся», — рассказал Михаил Кудишин.

Напомним, в Сасовском районе явка в военкомат составила почти 100%. Об этом сообщил военком по Сасово, Сасовскому и Пителинскому районам Анатолий Котельников.

В Рыбновском районе собрали вторую группу мобилизованных. В Шацке отправили третью партию мобилизованных.

Скопинский военкомат также отправил группу мужчин, призванных по мобилизации.

В России президент Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Призовут в общем 300 тысяч резервистов. Минобороны разъяснило, кто войдет в этот состав.

Вопросы по мобилизации можно задать по номеру горячей линии 122. Также работает телеграм-бот «Мобилизация. Рязанская область».