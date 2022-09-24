За сутки мошенники обманули четырех рязанцев на 3 миллиона рублей

За минувшие сутки телефонные мошенники обманули четырех жителей Рязани. Горожане перечислили на счета злоумышленников более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За минувшие сутки телефонные мошенники обманули четырех жителей Рязани. Горожане перечислили на счета злоумышленников более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

45-летний рязанец перевел мошенникам 1 миллион 126 тысяч рублей, 64-летняя пенсионерка — 900 тысяч рублей, 52-летний мужчина — 720 тысяч рублей, 35-летняя рязанка — 350 тысяч рублей. Всех жертв мошенники убедили пойти к банкоматам и перевести средства на «безопасные счета». Люди лишились не только сбережений, но и кредитов. Аферисты представлялись сотрудниками служб безопасности банков и правоохранительных органов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Рязанская полиция просит граждан быть предельно осторожными, не реагировать на уговоры мошенников, не называть номер банковской карты и код с тыльной стороны, не оформлять кредит онлайн.