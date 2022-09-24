В соцсетях распространили фейковый приказ военного комиссара Рязанской области

В соцсетях распространяют фейк — якобы приказ военного комиссара, в котором говорится, что гражданам в запасе, не получившим повестки, запретили выезд из города или района.

В соцсетях распространяют фейк — якобы приказ военного комиссара, в котором говорится, что гражданам в запасе, не получившим повестки, запретили выезд из города или района.

Информация и документ недостоверны, подпись должностного лица отсутствует. Военный комиссар области Олег Серкез подтвердил, что такой запрет не вводили.