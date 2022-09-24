В Рыбном в мусорный контейнер выкинули коровью голову

По словам местных жителей, мусорные контейнеры на улице Свердлова очень редко вывозят, и в ветреную погоду жителям приходится выходить с пакетами и убирать разлетевшийся по улице мусор.

В Рыбном в мусорном баке заметили коровью голову. Пост об этом опубликовала группа «Типичное Рыбное».

По словам местных жителей, мусорные контейнеры на улице Свердлова очень редко вывозят, и в ветреную погоду жителям приходится выходить с пакетами и убирать разлетевшийся по улице мусор.

«Помимо всего этого уже более двух недель первый контейнер сломан и его совершенно не вывозят! Он стоит набитый битком, от одного этого контейнера дикий запах! Там лежит коровья голова, это вообще нормально?! Жители улицы уже две недели любуются на эту коровью голову! А ведь вообще запрещено утилизировать животных в общие мусорные баки», — возмутился автор поста.

Жители просят администрацию разобраться с этим вопросом.

Напомним, ранее жители Московского района Рязани нашли в лесополосе гниющую свалку рыбных отходов.