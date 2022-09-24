В Рязанской области МТС закрыла последнее «белое пятно» для пассажиров поездов «Москва — Сочи»

МТС обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом четвертого поколения участок Московской железной дороги Рязань-Старожилово для пассажиров поездов «Москва — Сочи». Последнее «белое пятно» было ликвидировано к бархатному сезону.

МТС обеспечила голосовой связью и мобильным интернетом четвертого поколения участок Московской железной дороги Рязань — Старожилово для пассажиров поездов «Москва — Сочи». Последнее «белое пятно» было ликвидировано к бархатному сезону.

Новая базовая станция обеспечила голосовую связь и устойчивое LTE-покрытие на участке дороги, где ранее сигнал мобильного интернета мог быть недостаточно стабильным. Все пассажиры, которые проезжают по направлению Москва — Сочи в районе Рязани, теперь могут пользоваться современными цифровыми сервисами на скорости мобильного интернета до 100 Мбит/c.

Поезда «Москва — Сочи» — самый популярный транспорт для отпускников в период с июня по сентябрь, по этому маршруту туристы едут отдыхать на Черное море. Зимой также трасса пользуется популярностью у любителей горных лыж и сноуборда. Наличие высокоскоростного интернета поможет туристам оставаться на связи на протяжении всего пути. Кроме того, сеть LTE станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга грузопотоков и безопасности в пути для логистических компаний.

«Направление Москва-Сочи — стратегическое для пассажиро- и грузоперевозок, и мы с 2019 года активно инвестировали в развитие инфраструктуры и его цифровизацию. Качественная и бесперебойная связь и интернет на дорогах — один из показателей безопасности и комфорта в путешествиях. На море еще длится бархатный сезон, многие отпускники сейчас как раз возвращаются домой, а впереди зимний „высокий“ сезон, который начинается в ноябре. В пути важно иметь возможность связаться с экстренными службами, иметь доступ ко всему спектру современных сервисов на основе передачи данных. Это позволит развивать внутренний туризм, торговлю и логистическое направление», — отметил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.