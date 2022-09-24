В Рязанской области двое мужчин угрожали убить своих сожительниц

В Рязанской области полицейские отреагировали на два факта угроз убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанской области полицейские отреагировали на два факта угроз убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть отдела «Ряжский» поступило сообщение от 52-летней жительницы района о том, что ей угрожают убийством. По предварительной информации, между заявительницей и ее 72-летнем сожителем дома произошла ссора. В результате конфликта мужчина взял со стола кухонный нож и стал угрожать убить женщину. Полицейские изъяли нож и провели с пенсионером профилактическую беседу.

Аналогичное преступление зарегистрировано в Сапожковском районе. В ходе ссоры супругов 39-летний муж стал угрожать 37-летней женщине задушить ее. Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого.

Возбуждены уголовные дела, мужчинам грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.