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В Рязанской области 25 сентября ожидается сильный дождь
В Рязанской области в воскресенье, 25 сентября, будет облачно. Временами ожидается дождь, ночью в отдельных районах сильный. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в воскресенье, 25 сентября, будет облачно. Временами ожидается дождь, ночью в отдельных районах он будет сильным. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, ночью местами порывы достигнут 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит + 4…+9, днем ожидается +6…+11 градусов.