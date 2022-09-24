В Рязанской области 25 сентября ожидается сильный дождь
В Рязанской области в воскресенье, 25 сентября, будет облачно. Временами ожидается дождь, ночью в отдельных районах сильный. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в воскресенье, 25 сентября, будет облачно. Временами ожидается дождь, ночью в отдельных районах он будет сильным. Прогноз погоды опубликован на
Ветер юго-западный, 6-11 м/с, ночью местами порывы достигнут 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит + 4…+9, днем ожидается +6…+11 градусов.