В Рязани пропала 82-летняя женщина
В Рязани разыскивают женщину 1940 года рождения. С 23 сентября местонахождение Валентины Васильевны Шукаевой (Харитоновой) неизвестно.
В Рязани разыскивают женщину 1940 года рождения. С 23 сентября местонахождение Валентины Васильевны Шукаевой (Харитоновой) неизвестно. О поисках сообщают волонтеры
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные с проседью, серо-голубые глаза.
Одежда: предположительно бежевое пальто до колен, серая юбка, черные полусапожки, серо-голубой берет.
Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам