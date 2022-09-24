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В Рязани пропала 82-летняя женщина
В Рязани разыскивают женщину 1940 года рождения. С 23 сентября местонахождение Валентины Васильевны Шукаевой (Харитоновой) неизвестно.

В Рязани разыскивают женщину 1940 года рождения. С 23 сентября местонахождение Валентины Васильевны Шукаевой (Харитоновой) неизвестно. О поисках сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темные с проседью, серо-голубые глаза.

Одежда: предположительно бежевое пальто до колен, серая юбка, черные полусапожки, серо-голубой берет.

Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.